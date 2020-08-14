حدث ليلاً| زيادة إصابات كورونا وتداعيات اتفاقية الإمارات وإسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

زيادة طفيفة.. الصحة تعلن "بيان كورونا" اليوم الخميس

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 989 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56890 حالة.

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أول تعليق من وزير التعليم على التغييرات الداخلية بديوان الوزارة

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على التغييرات الداخلية التي تحدث داخل ديوان الوزارة.

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القليوبية تسجل صفر كورونا على مستوى 11 مدينة

سجلت محافظة القليوبية، اليوم الخميس، صفر إصابة بفيروس كورونا على مستوى 11 مركز ومدينة، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتي الخميس عند 8954 حالة إصابة.

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محلية مجلس النواب: طلبات جدية التصالح بمخالفات البناء يتم قبولها حتى 30 سبتمبر

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه تم عقد جلسة بالبرلمان استمرت 9 ساعات لمناقشة التصالح في مخالفات البناء.

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السيسي يهنئ ولي عهد أبوظبي بخطوة السلام التاريخية مع إسرائيل

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الخميس، اتصالاً هاتفياً بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، أعرب خلاله عن التهنئة لخطوة السلام التاريخية التي قامت بها دولة الإمارات والتي من شأنها أن تدفع جهود عملية السلام وتفتح آفاق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

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فلسطين تستدعي سفيرها في أبوظبي ردًا على تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل

أعلن وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، استدعاء السفير الفلسطيني في أبوظبي، ردًا على تطبيع الإمارات العلاقات مع إسرائيل.

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ترامب: دول عربية أخرى ستنضم لعملية السلام مع إسرائيل قريبًا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه تم التوصل "لاتفاق تاريخي" بين الإمارات وإسرائيل، لافتًا إلى الاتفاق الموقع اليوم سيستيح للعديد من المسلمين بزيارة المواقع الدينية في إسرائيل.

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الولايات المتحدة تصادر 4 سفن محملة بالنفط الإيراني

قال مسؤولون، الخميس، إن السلطات الأميركية صادرت سفنًا محملة بنفط إيراني، كانت في طريقها إلى فنزويلا.

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لقاح جديد لكورونا بسعر أقل من 65 جنيهاً

أعلنت الحكومة المكسيكية، أمس الخميس، انتاج لقاحا محتملا لفيروس كورونا، طورته جامعة أكسفورد في المكسيك إذا نجحت التجارب المتقدمة عليه، وحصل على موافقة رقابية.

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حقيقة مرعبة.. فيروس كورونا ينتقل مع ذرات الغبار الدقيقة!

ظل انتشار فيروس كورونا المستجد لغزا يحير العلماء لما له من آثار دمار باتت معالمها واضحة على الصحة والحياة العامة وشكلت تحديا للعالم برمته. الآن علماء أمريكيون يؤكدون أن فيروس كورونا ينتقل عبر الهباء الجوي "الإيروسول".

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قبطان السفينة روسوس: "الحكومة اللبنانية كانت تعلم أنني أحمل شحنة مواد متفجرة"

قال بوريس بروكوشيف، قبطان السفينة "روسوس" التي نقلت نترات الأمونيوم لمرفأ بيروت إن الجهات اللبنانية تحفظت على السفينة حتى يتم سداد الرسوم القانونية للميناء.

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10 دول عربية لم تسجل وفيات اليوم .. و3 أفريقية بلا إصابات

وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا -كوفيد 19- بالوطن العربي إلى مليون و78 ألفًا و597 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 19 ألفًا و 818 حالة.

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