شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 1449 إصابة جديدة بكورونا و14 وفاة في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الجمعة تسجيل 1449 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا ليرتفع العدد الإجمالي بها إلى 221413.

وأظهر الإحصاء ارتفاع عدد الوفيات بواقع 14 حالة ليصل الإجمالي إلى 9225.