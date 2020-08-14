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تسجيل 1449 إصابة جديدة بكورونا و14 وفاة في ألمانيا 

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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الجمعة تسجيل 1449 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس المستجد في ألمانيا ليرتفع العدد الإجمالي بها إلى 221413.

وأظهر الإحصاء ارتفاع عدد الوفيات بواقع 14 حالة ليصل الإجمالي إلى 9225.

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