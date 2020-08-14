شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة: لابد من تعاون عالمي أكبر خلال البحث عن لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

- تسعة من اللقاحات المختبرة إكلينيكيا في العالم متاحة للدول

دعت منظمة الصحة العالمية إلى تعاون عالمي أكبر خلال البحث عن لقاح لفيروس كورونا.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس مساء أمس الخميس في جنيف إن الاقتصاد العالمي يمكن أن يتعافى فقط بشكل مستدام بمجرد هزيمة الفيروس في كل مكان، وبالتالي فإن من المصلحة الوطنية للدول أن تتعاون.

وقال إنه سيتعين إجراء الأبحاث على أكبر عدد ممكن من اللقاحات، بدلا من الاعتماد على المرشحين الفرادى.

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وتابع "الطلب الزائد والمنافسة على العرض يخلقان بالفعل نزعة قومية للقاحات ويخاطر بارتفاع الأسعار".

وأضاف "هذا نوع من فشل السوق الذي لا يمكن حله إلا من خلال التضامن العالمي واستثمارات القطاع العام والمشاركة".

وستكون تسعة من اللقاحات المختبرة إكلينيكيا في العالم متاحة للدول من خلال صندوق تم إنشاؤه في إطار ما أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية "مسرع الوصول إلى أدوات كوفيد-19" .