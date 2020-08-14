كورونا يغيب حاكم منطقة العاصمة الفنزويلية

الخليج 365الجمعة 2020/8/14 07:32 ص بتوقيت أبوظبي
أعلن مسؤولون في فنزويلا وفاة داريو فيفاس، حاكم منطقة العاصمة كاراكاس وحليف الرئيس نيكولاس مادورو، بمرض كوفيد-19 عن عمر 70 عاما.
كان فيفاس، وهو عضو بارز في الحزب الاشتراكي الحاكم، قد قال على تويتر يوم 19 يوليو/ تموز، إن الاختبارات أثبتت إصابته بفيروس كورونا وإنه سيلتزم بعزل ذاتي.
وكتبت دلسي رودريجيز نائبة الرئيس على تويتر "مات مقاتلا... مهتما بصحته وبنا جميعا في هذه المعركة الشرسة مع جائحة كوفيد-19".
وفيفاس هو أول مسؤول رفيع المستوى بالحكومة الفنزويلية يتوفي جراء الفيروس، رغم أن هناك عددا من المسؤولين أثبتت الاختبارات إصابتهم به.
وقال وزير النفط إنه شُفي بعد شهر من الإصابة بالفيروس، في حين يخضع ديوسدادو كابيلو نائب رئيس الحزب للعلاج.
وسجلت فنزويلا 29088 إصابة بكوفيد-19 حتى الأربعاء و247 حالة وفاة.
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