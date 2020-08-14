شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بشرح مفصل لقانون التصالح فى مخالفات البناء وتشجيع الجادين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النائب ماجد طوبيا، طلب إحاطة لرئيس مجلس الوزرا، ووزير التنمية المحلية ووزير الإسكان، بشأن توعية المواطنين بالتصالح فى مخالفات البناء وتذليل العقبات امام المواطنين الجادين فى التصالح.

وقال طوبيا، إن هناك حالة التباس لدى بعض المواطنين جراء تطبيق القانون على أرض الواقع حول طبيعة الإجراءات على الرغم أن نصوص القانون صريحة بشأن تذليل العقبات بصورة مباشرة والتيسير على المواطنين فى جميع مراحل التصالح.

وأضاف طوبيا، أن التنمية المحلية هى المنوط بها تطبيق القانون على أرض الواقع ولابد أن يكون هناك مزيد من التفسيرات المتعلقة بعملية التصالح والرد على كافة الأسئلة وعدم تضارب المعلومات حتى لا يكون هناك لغط قد يؤدى لعدم تطبيق القانون بالشكل المطلوب.

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وأوضح طوبيا، أن عدم تطبيق القانون فى المدة الزمنية قد يؤدى لعدد من المشاكل فى المستقبل تتمثل فى معاناة أصحاب هذه الوحدات ولهذا يجب على المواطنين سرعة التقدم بطلبات التصالح قبل انتهاء المدة القانونية المنصوص عليها فى التشريع.