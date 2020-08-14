كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 05:25 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترامب يعلن موعد توقيع اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في كلمة له بالمؤتمر الصحفي اليومي، عن موعد توقيع اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.
وقال "ترامب"، إنه سيتم توقيع الاتفاق في البيت الأبيض خلال ثلاثة أسابيع، مشيرا إلى أنه يعد لحظة تاريخية من أجل شرق أوسط أكثر ازدهارًا وأمنًا.
وحسب قناة الغد الفضائية، فقد أشار الرئيس الأمريكي، إلى أنه سيوقع على الاتفاق كلا من، ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيّان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن اتفاقية توصلت إليها كل من الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل وصفها بالتاريخية، لتطبيع العلاقات بينهم تحت رعاية إمريكية.
ونشر الرئيس الأمريكي على حسابة على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قائلًا: "حدث ضخم اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".
وأوضح "ترامب" في بيان له أن "ممثلين من إسرائيل والإمارات سيلتقون خلال الأسابيع القادمة لتوقيع اتفاقيات شراكة في مجالات الاستثمار والسياحة والطيران المباشر والأمن".
وأوضح أنه "بموجب الاتفاق سوف تعلق إسرائيل خططها لفرض السيادة على مناطق حددتها خطة ترامب للسلام بالشرق الأوسط"، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "معًا".