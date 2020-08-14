كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 05:25 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترامب يعلن موعد توقيع اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في كلمة له بالمؤتمر الصحفي اليومي، عن موعد توقيع اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.

وقال "ترامب"، إنه سيتم توقيع الاتفاق في البيت الأبيض خلال ثلاثة أسابيع، مشيرا إلى أنه يعد لحظة تاريخية من أجل شرق أوسط أكثر ازدهارًا وأمنًا.

وحسب قناة الغد الفضائية، فقد أشار الرئيس الأمريكي، إلى أنه سيوقع على الاتفاق كلا من، ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيّان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

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