كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 05:25 صباحاً - انت الان تقراء خبر طلب عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن عودة الدراسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت منظمة الصحة العالمية، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن عودة الأطفال إلى المدرسة يجب أن تكون آمنة وموجهة جيدًا.

وأضافت المنظمة الأممية: "تحتاج البلدان والمدارس والمعلمون وأولياء الأمور إلى العمل معًا لضمان السلامة العامة للأطفال في المدارس أثناء "كوفيد 19".