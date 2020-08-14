بايدن يدعو إلى إصدار أمر بارتداء الكمامات في أنحاء أمريكا

الجمعة 14 أغسطس 2020

صوره ارشيفيه

دعا جو بايدن، المرشح الديمقراطي المفترض، لانتخابات الرئاسة الأمريكية، يوم الخميس إلى إصدار أمر بارتداء الكمامات في أنحاء الولايات المتحدة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.



وقال بايدن في مؤتمر صحفي: "يجب على كل أمريكي ارتداء الكمامة عندما يكون خارج المنزل، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، على أقل تقدير... دعونا نبدأ بقرار ارتداء الكمامة على مستوى البلادء على الفور وسننقذ أرواحا".

وقال نائب الرئيس الأمريكي السابق إن مثل هذا الإجراء من شأنه أن ينقذ حياة أكثر من 40 ألف شخص خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مشيرا إلى وفاة أكثر من 165 ألفا في البلاد جراء الإصابة بالفيروس.

وقال بايدن: "ما كان للأمر أن يسير على هذا النحو"، مضيفا أنه كان من الممكن تجنب آلاف الوفيات إذا ما تحرك الرئيس دونالد ترامب بشكل مبكر.

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وكان بايدن يتحدث في ثاني ظهور علني له مع، كامالا هاريس - التي رشحها لمنصب نائب الرئيس، في الانتخابات المقررة في تشرين ثان/نوفمبر المقبل- بعد أن تم إطلاع الاثنين على وضع فيروس كورونا من قبل خبراء الصحة العامة.

وقالت هاريس:" إن جو بايدن هو الشكل الذي تبدو عليه القيادة الحقيقية. عندما يتحدث علنا يخبرنا أحيانا بأشياء لا نريد بالضرورة سماعها، لكننا بحاجة إلى معرفتها".

وأعلنت عن خطة إدارتهما لمكافحة الوباء إذا تم انتخابهما، بما في ذلك إنشاء مجلس فحوصات لتوزيع الملايين من مجموعات الفحوصات والتركيز على تتبع المخالطة.

وانتقد الرئيس دونالد ترامب الاقتراح ووصفه بأنه "يمارس السياسة باستغلال الفيروس" وأصدر تأييدا ضعيفا لارتداء الكمامات، الأمر الذي يحظى بتأييد واسع من خبراء الصحة العامة.

وقالت السناتور عن ولاية كاليفورنيا إنهم سيضمنون أيضا حصول كل مواطن أمريكي بشكل متساو على لقاح من خلال استثمار 25 مليار دولار في التصنيع والتوزيع.

وقاوم ترامب لفترة طويلة الضغوط من أجل استخدام الكمامات على نطاق واسع.

بينما زعم مؤخرا أنه "مؤمن بالكمامات"، وترك الأمر لسلطات كل ولاية بشأن فرض ارتداء الكمامات.