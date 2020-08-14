الأمم المتحدة ترحب بالاتفاق.. خطوة على طريق حل الدولتين

الجمعة 14 أغسطس 2020

صوره ارشيفيه

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، عن أمله أن يساهم الاتفاق الثلاثي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة وإسرائيل في التوصل إلى حل للنزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، على أساس مبدأ حل الدولتين.

وقال متحدث باسم غوتيريش في بيان "يرحب الأمين العام بهذا الاتفاق ويأمل أن يتيح فرصة للزعماء الإسرائيليين والفلسطينيين للانخراط مجدّداً في مفاوضات جادة تحقّق حل الدولتين بما يتّفق وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقات الثنائية".

وذكّر المتحدث بأن الأمين العام دعا على الدوام إلى تعليق المخطّط الإسرائيلي لضم أراض في الضفة الغربية المحتلّة.

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وأعلن بيان إماراتي أميركي إسرائيلي مشترك، الخميس، الاتفاق على وقف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

وشمل الاتفاق مباشرة العلاقات الثنائية بين إسرائيل والإمارات.

وأكد البيان أن هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي يعزز السلام في منطقة الشرق الأوسط، وأشار إلى أن بدء علاقات مباشرة سيؤدي إلى النهوض بالمنطقة من خلال تحفيز النمو الاقتصادي وتوثيق العلاقات بين الشعوب.

كما شدد البيان على أنه ونتيجة لهذا الانفراج الدبلوماسي، وبناء على طلب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبدعم من دولة الإمارات، ستتوقف إسرائيل عن خطة ضم أراض فلسطينية.

وفي بيانه قال الأمين العام للأمم المتحدة إن "السلام في الشرق الأوسط أكثر أهمية من أي وقت مضى، ذلك أن المنطقة تواجه التهديدات الخطيرة لجائحة كوفيد-19 والتطرف".