التعاون الإسلامي تدين استهداف مليشيا الحوثي للمدنيين والأعيان المدنية بالمملكة

الجمعة 14 أغسطس 2020

صوره ارشيفيه

نددت أمانة منظمة التعاون الإسلامي، مساء الخميس، بالاستهداف الممنهج لمليشيا الحوثي الإرهابية للمدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية.

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وأسقط التحالف العربي، طائرة بدون طيار "مفخخة" واعترض صاروخيين بالستيين، أطلقتهما مليشيا الحوثي باتجاه المملكة.

وأعرب الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، تأييده لإجراءات قيادة التحالف العربي في التعامل مع الأعمال العدائية والإرهابية، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وحذر من أن استمرار المحاولات الفاشلة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية من مليشيا، ومن يمدها بالمال والسلاح، يهدد الأمن الإقليمي والدولي.