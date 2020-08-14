شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تضيف القادمين من فرنسا وهولندا إلى قائمة الحجر الصحي والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت بريطانيا يوم أمس الخميس أنها ستعيد فرض قيود السفر على ست مقاصد شهيرة لقضاء العطلات وسط تزايد مخاطر فيروس كورونا المستجد.

وكتب وزير النقل البريطاني جرانت شابس عبر "تويتر" أنه اعتبارا من الساعة الرابعة من صباح يوم السبت (0300 بتوقيت جرينتش)، سيتعين على أي شخص يصل من فرنسا وهولندا وموناكو ومالطا وجزر توركس وكايكوس وأروبا عزل نفسه لمدة 14 يوم.

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كما نصحت وزارة الخارجية البريطانية بعدم السفر غير الضروري إلى فرنسا وهولندا ومالطا.

وقال شابس لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن الحجر الصحي ضروري "لأننا عملنا بجد للتأكد من أننا نحافظ على أعدادنا منخفضة هنا... لا يمكننا إعادة قبول قدوم تلك الحالات من مكان آخر".

وسجلت بريطانيا يوم الخميس 1009 حالات إصابة بفيروس كورونا. واعادت يوم الأربعاء تقدير العدد الرسمي للوفيات لينخفض بأكثر من خمسة آلاف ليبلغ حاليا 41347، والذي لا يزال الأعلى في أوروبا.