شكرا لقرائتكم خبر عن فلوريدا الأمريكية تحذر من ارتفاع حالات الوفيات بدور الرعاية الصحية والان نبدء بالتفاصيل

حذر حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس يوم أمس الخميس، من وقوع المزيد من حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في دور الرعاية ومنشآت المساعدة الصحية، على الرغم من أنه يبدو أن حالات الإصابات والاستشفاء قد خفت حدتها في جميع أنحاء الولاية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ديسانتيس قوله من تالاهاس: "خلال الأسابيع القليلة المقبلة، أشعر بقلق من أن نشهد بدء وفيات لحالات الرعاية على المدى الطويل".

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ويوجد بولاية فلوريدا واحدة من أكبر الفئات العمرية التي تبلغ 65 عاما وأكثر، حيث يعيش العديد من كبار السن في شكل مجموعات.

وقال ديسانتيس إن التدابير الوقائية تعني أن الأمر يتطلب وقتا أطول لـ (كوفيد-19) كي يخترق مرافق الرعاية طويلة الأجل.

وفي وقت سابق من تفشي تلك الجائحة، قال ديسانتيس إن الوفيات في تلك الأماكن استمرت بعد الذروة الأولى في الوفيات في صفوف عامة الناس.