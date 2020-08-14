تمديد حظر السلاح على إيران أمام تصويت مجلس الأمن

الخليج 365 - وكالاتالجمعة 2020/8/14 06:41 ص بتوقيت أبوظبي
قال دبلوماسيون، الجمعة، إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بدأ الخميس، التصويت على مشروع قرار لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران طرحته الولايات المتحدة، وستعلن النتيجة في جلسة تعقد يوم الجمعة.
وتعقد جلسات المجلس المكون من 15 عضوا عن بعد جراء جائحة كورونا، لذا أمام الدول 24 ساعة لتدلي بصوتها.
ومن المقرر أن ينتهي حظر الأسلحة المفروض على إيران منذ 13 عاما في أكتوبر/ تشرين الأول بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والذي يمنع طهران من تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات.
وفي محاولة لحشد مزيد من الدعم في المجلس، قلصت الولايات المتحدة مشروع قرارها إلى أربع فقرات فقط تركز على تمديد حظر الأسلحة على طهران "إلى أن يقرر مجلس الأمن خلاف ذلك"، وقالت إنه "ضروري للحفاظ على السلام والأمن الدوليين".
كما حذرت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، الخميس، مجلس الأمن من تبعات السماح بإلغاء قرار حظر الأسلحة المفروض على إيران.
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