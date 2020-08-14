عاجل.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مواقع لحماس بقطاع غزة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 14 أغسطس 2020

الخليج 365

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنّه شنّ فجر الجمعة قصفاً جويّاً وبريّاً استهدف مواقع لحركة حماس في قطاع غزة وذلك ردّاً على إطلاق بالونات حارقة من القطاع الفلسطيني باتّجاه جنوب الأراضي المحتلة.

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وخلال الأسبوع الماضي شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات ليلية استهدفت مواقع للحركة التي تسيطر على القطاع وذلك ردّاً على إطلاق بالونات حارقة تسبّبت باندلاع حرائق في مناطق حرجيّة في جنوب الأراضي المحتلة.

وقال جيش الاحتلال في بيان مقتضب فجر الجمعة إنّه في ختام نهار شهد إطلاق بالونات حرارية "استهدفت مقاتلات حربية ومروحيات عسكرية ودبابات مواقع لحماس في قطاع غزة" بينها "أنظمة للدفاع الجوي وبنى تحت أرضية ومراكز مراقبة".

وكان سلاح جو جيش الاحتلال أعلن فجر الخميس أنّه شنّ غارات على مواقع لحماس في قطاع غزة ردّاً على إطلاق بالونات حارقة من القطاع.

وبالإضافة إلى القصف الجوي والبرّي، ردّ الكيان المحتل على إطلاق البالونات الحارقة بسلسلة من الإجراءات العقابية كان آخرها وقف إدخال إمدادات الوقود إلى القطاع.