شكرا لقرائتكم خبر عن تعديلات فى قانون تنظيم الجامعات تمنح وزير التعليم تعديل نظام الدراسة والامتحان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد مجلس النواب خلال جلساتة العامة القادمة التى تعقد يوم 16 اغسطس ، إلى إنهاء مشروعات القوانين الملحة سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية ، على أن يعاود المجلس الانعقاد من جديد قبل الخميس الأول ومن أكتوبر، ومن ضمن هذه القوانين،تعديل قانون تنظيم الجامعات بمشروع قانون مقدم من الحكومة ، لتعديل بعض أحكامه بالقانون رقم (49) لسنة 1972، بسبب تداعيات كورونا وكما فرضته فى ذلك الصدد واختلاف طبيعة ونظم الدراسة وأسلوب إجراء الامتحانات في الكليات والمعاهد المختلفة، ونرصد تفاصيل التعديل الحكومى بإضافة مادة واحدة:

- الإجازة في حالة الضرورة لوزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات تعديل نظام الدراسة والامتحان ، وضع بديل أو أكثر للتقييم في عام جامعي أو فصل دراسي محدد ، لضمان استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية ، بالإضافة الى مواجهة الظروف الاستثنائية على نحو يحقق استمرارية العملية التعليمية ، وكذلك ضمان المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.

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