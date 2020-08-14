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فيديوجراف يوثق مطالبات أوروبية بعزل قطر والتحقيق فى دعم الدوحة للإرهاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وثق فيديوجراف تداوله نشطاء عبر شبكات التواصل الإجتماعى  ،المطالبات الدولية بعزل قطر، بعد الكشف عن تورط تميم فى تمويل مليشيات حزب الله فى لبنان ، الى جانب تواتر معلومات فى الصحف والقنوات العالمية ، عن وجود مطالبات بتوقيع عقوبات دولية على النظام القطرى ، بعدما ترددت أنباء عن تورط عضو بالأسرة الحاكمة فى قطر بتسليم عتاد عسكرى لتنظيم حزب الله .

 

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وبحسب التقارير المتداولة ، أن سفير قطرى عرض 750 ألف يورو على مسؤليين فى جهات دولية لإخفاء وثائق تورط قطر فى تسليح حزب الله ، كما استعرض الفيديوجراف مطالبات مجموعة من السياسين الأوربيين باتخاذ موقف ضد قطر ، مشيرا الى  أن البرلمانية الفرنسية ناتالى جويليه  ، دعت لتجميد أرصدة الدوحة وأكدت ضرورة إجراء تحقيق أوربى حول تمويل تميم للارهاب ، كما ذكر أن النائب البريطانى أيان بايسلى ، طالب بتصرف حازم ضد السلوك القطرى المشين فى تمويل ودعم الإرهاب .

 

 

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