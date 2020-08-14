شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان البرلمان": مصر تدخل مجال تصدير العقارات من خلال المدن الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ملف الثروة العقارية شهد اهتماما كبيرا خلال السنوات الأخيرة، سواء من خلال إنشاء عدد من المدن الجديدة، أو ملف تطوير العشوائيات خاصة المناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية، بالإضافة لحزمة التشريعات التى تعد ترجمة حقيقية للاهتمام القيادة السياسية بقطاع العقارات.

وأوضح حمودة، ان تعظيم الاستفادة من المدن الجديدة سيكون له دور كبير فى تنشيط القطاع بصورة كبيرة، بالإضافة لتشجيع قطاع السياحة خلال الفترة المقبلة ، وضرورة أن يكون هناك خطة لاستثمار هذا الأمر.

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وطالب رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، استغلال المدن الذكية فى الترويج للسياحة وتصدير العقارات، خاصة وأن سوق العقارات والتصدير على مستوى العالم يحتل مرتبة عالية جدا ويدر مليارات الجنيهات سنويا، مما يتطلب ضرورة تعظيم الاستفادة من هذه المدن الجديدة التى تم تصميمها وفقا لأحدث التصميمات العالمية .

يذكر أن صحيفة " wired" الإيطالية أبرزت اقتراب مصر من الانتهاء من بناء العاصمة الإدارية الجديدة ، التى تم بناءها فى الصحراء، وقالت على موقعها الإلكترونى إن "هذه المدينة ستكون أول مدينة ذكية عربية .