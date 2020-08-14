شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير الشبكة الكهربائية الموحدة أمام طاقة البرلمان الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، 4 اجتماعات على مدار الأسبوع المقبل، لمناقشة عدد من القضايا الهامة ومنها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 410 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج تمويل سياسات التنمية لقطاع الكهرباء، والموقع في القاهرة بتاريخ 10/6/2020.

ويهدف برنامج تمويل سياسات التنمية لقطاع الكهرباء إلى دعم الاستراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة التي اعتمدتها الحكومة المصرية في عام 2016، وذلك من خلال تحقيق هدفين رئيسيين، الأول يعني بتعزيز الاستدامة المالية والإدارة والكفاءة التشغيلية لقطاع الكهرباء، والثاني يتمثل في دعم استخدام الطاقة النظيفة لتعزيز استراتيجية "النمو الأخضر".

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أما يوم الإثنين تواصل اللجنة – حسب جدول أعمالها - متابعة الاجراءات التي اتخذتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تنفيذ برامج تطوير الشبكة الكهربائية الموحدة وخاصةً شبكات نقل الكهرباء، وذلك بحضور مسؤولي وزارة الكهرباء.

كان الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد أكد أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركات توزيع الكهرباء الـ9 تعمل على قدم وساق لانهاء خطة تطوير شبكات النقل والتوزيع فى موعدها المحدد ديسمبر المقبل بالنسبة للنقل و مطلع العام القادم للتوزيع.