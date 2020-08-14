التنورة والفنون الشعبية تستأنف عروضها بصندوق التنمية الثقافية

محمد اسماعيل - القاهرة - يستأنف قطاع صندوق التنمية الثقافية، عروض فرقتي التنورة التراثية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، والنيل للآلات الشعبية التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، اعتبارا من يوم 15 أغسطس، مع مراعاة كافة إجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي والالتزام بنسبة حضور 25% من عدد المشاهدين.
وتبدأ عروض فرقة التنورة التراثية في السابعة والنصف أيام السبت والاثنين والأربعاء من كل أسبوع بقبة الغوري، وتستأنف فرقة النيل للآلات الشعبية حفلاتها للجمهور ببيت السحيمي في السابعة والنصف مساء الأحد من كل أسبوع.
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