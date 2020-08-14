أول تعليق من وزير التعليم على التغييرات الداخلية بديوان الوزارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على التغييرات الداخلية التي تحدث داخل ديوان الوزارة.

وقال شوقي، في تصريحات على صفحته الشخصية بـ"فيسبوك"، إن الوزارة تقوم بتجديد الدماء في مواقع كثيرة علي مدار العام وهذا "شأن داخلي بحت" استعدادًا لمرحلة جديدة.

ولفت إلى أنه تم تغيير أحد النواب للوزير منذ فترة وتغيير المسؤول عن التكنولوجيا التطبيقية وتغيير رئيس قطاع مكتب الوزير وتغيير رئيس مركز القيادات التربوية والكثير من القيادات وليس هناك ارتباط بفساد ولكن تجديد للدماء في مواقع متفرقة.

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وأضاف وزير التربية والتعليم، أنه ليس من الحكمة تداول أمور من الشأن الداخلي علي مواقع التواصل أو الإعلام لأن الوزارة مسؤولة عن تقديم تعليم أفضل، بينما التغييرات الداخلية تظل شأن داخلي لا نريد الخوض فيه خارج الوزارة، وأتمنى أن ينأى الجميع عن تناول موضوعات تتعلق بأشخاص بلا دليل ولمجرد الإساءة الشخصية.

وتابع الوزير: "أرجو ألا ننزلق إلى تداول روايات وننسى أننا نستعد لعام دراسي قادم ملئ بالتحديات".

وتداولت بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، إجراء بعض التغييرات الداخلية بديوان الوزارة، باستبعاد أحد أعضاء مكتب الوزير، وأحد اعضاء مكتب نائب الوزير.​