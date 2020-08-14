تقارير: وفاة رئيس حكومة كاراكاس بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كاراكاس - (د ب أ):

توفي رئيس الحكومة الإقليمية لكاراكاس، عاصمة فنزويلا، بعد إصابته بكوفيد -19، حسبما أفاد وزير العدل طارق وليام صعب وتقارير إعلامية يوم الخميس.

وكان داريو فيفاس واحدا بين حوالي عشرة من كبار السياسيين أو المسؤولين أو ضباط الجيش الفنزويليين الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وقال صعب عبر موقع تويتر إن الراحل فيفاس كان "صديقا جيدا" وثوريًا بكل معنى الكلمة.

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وقالت صحيفة ديلي ناسيونال إن فيفاس مات بسبب كوفيد -19.

ومن بين الأشخاص الآخرين الذين تأكدت اصابتهم بالفيروس وزير الإعلام خورخي رودريجيز ووزير النفط طارق العيسمي وزعيم الحزب الحاكم ديوسدادو كابيلو.

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا بشكل سريع في فنزويلا خلال الفترة الأخيرة، حيث تأكد إصابة ما إجماليه 29 الفا و 88 حالة ووفاة 247 حالة. ويُعتقد أن الأرقام الحقيقية أعلى من ذلك بكثير.