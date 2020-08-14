الولايات المتحدة تصادر 4 سفن محملة بالنفط الإيراني

محمد اسماعيل - القاهرة - قال مسؤولون، الخميس، إن السلطات الأميركية صادرت سفنًا محملة بنفط إيراني، كانت في طريقها إلى فنزويلا.
وأشار المسؤولون الأميركيون، لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إلى أن البحرية الأميركية صادرت 4 ناقلات نفط إيرانية كانت في طريقها إلى البلد الأميركي الجنوبي خلال الأيام الماضية، دون استخدام القوة العسكرية، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".
ووصف موقع "سكاي نيوز عربية"، الخطوة الأميركية بأنها خطوة جاءت بعد حصول إدارة الرئيس دونالد ترامب على أمر قضائي من محكمة فيدرالية في واشنطن، بما يسمح باحتجاز السفن التي تتحدى العقوبات الأميركية على إيران.
وقال المسؤولون إن السفن الأربع، "لونا" و"باندي" و"برينج" و"بيلا"، تمت مصادرتها في أعالي البحار، وهي الآن في طريقها إلى هيوستن، بولاية تكساس.
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