شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تحتجز ناقلة نفط إيرانية في طريقها إلى فنزويلا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أكدت وسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة احتجزت مساء أمس سفينة إيرانية كانت تنقل النفط الإيراني إلى فنزويلا.
وأوضحت “وول ستريت جورنال”، أن الولايات المتحدة الأمريكية احتجزت ناقلة نفط إيرانية كانت متجهة إلى فنزويلا لتفريغ حمولة من النفط.
في سياق آخر، نقلت قناة “سكاي نيوز” عن المبعوث الأمريكي الخاص بشان إيران براين هوك تأكيده أن “إيران مسئولة عن أنشطة إرهابية في المنطقة وزعزعة أمنها سواء بشكل مباشر أو عن طريق حلفائها”.
وأضاف هوك أن “قرارا حظر الأسلحة على إيران يجب أن يستمر إلى فترة غير محدودة إلى أن تغير طهران من سلوكها”.
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