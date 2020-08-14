شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات الكورونا في البرازيل تتجاوز الـ 105 آلاف والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل يوم أمس الخميس عن تسجيل 60091 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و1261 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وبهذا يبلغ إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في البرازيل ثلاثة ملايين و224876 منذ بدء ظهور الجائحة، في حين بلغ إجمالي الوفيات 105463 وفقا لبيانات الوزارة. وتجيء البرازيل في الترتيب الثاني كأكثر دول العالم تضررا بالجائحة بعد الولايات المتحدة.

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