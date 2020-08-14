شكرا لقرائتكم خبر عن النيجر: 80 ألف شخص تضرروا من الفيضانات والان نبدء بالتفاصيل

توفي 33 شخصاً وتضرر أكثر من 80 ألف نتيجة فيضانات ناتجة عن أمطار غزيرة شهدتها النيجر. وأفادت أجهزة الطوارئ النيجرية اليوم، أن مناطق ماراداي بجنوب وسط البلاد، وتاهوا، وتيلابيري بالغرب، ودوسو في الجنوب الغربي، تعد الأكثر تضرراً من هذه الفيضانات.

وقد قامت السلطات النيجرية بتوزيع مساعدات غذائية، وبعض الملابس والأفرشة على العديد من الأسر المتضررة.