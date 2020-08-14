شكرا لقرائتكم خبر عن ليتوانيا تصنف «حزب الله» منظمة إرهابية والان نبدء بالتفاصيل

قررت ليتوانيا تصنيف «حزب الله» اللبناني بجميع فروعه منظمة إرهابية، وهي الدولة الأوروبية الرابعة بعد كل من بريطانيا وألمانيا وهولندا، وتأتي هذه الخطوة في سياق حملة عربية ودولية ضد الميليشيات المدعومة من إيران.

وقالت وزارة خارجية ليتوانيا: نقف بجوار واشنطن وبرلين ولندن وأمستردام التي يهددها حزب الله.

ولفتت السفارة الأمريكية في بيروت إلى أن وكيل وزارة الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية «ديفيد هيل» سيكرر في بيروت التزام الحكومة الأمريكية بمساعدة اللبنانيين على التعافي من المأساة وإعادة بناء حياتهم، في حين أنه سيؤكد في الاجتماعات مع القادة السياسيين والمجتمع المدني والشباب، على الحاجة الملحة لتبني الإصلاح الاقتصادي والمالي والإصلاحي الأساسي، والقضاء على الفساد المستشري، وتحقيق المساءلة والشفافية، وإدخال سيطرة الدولة على نطاق واسع من خلال المؤسسات العاملة.

وشددت على أنه سيؤكد استعداد أمريكا لدعم أي حكومة تعكس إرادة الشعب وتلتزم التزامًا حقيقيًا بأجندة الإصلاح هذه وتعمل وفقًا لها.

الوطن يحتضر

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انعقدت جلسة مجلس النواب اللبنانية، أمس الخميس، برئاسة رئيس المجلس نبيه بري في قصر الاونيسكو؛ لمناقشة إعلان حالة الطوارئ في مدينة بيروت، بعد انفجار المرفأ، والذي شكل منعطفا جديدا في الحياة السياسية اللبنانية، وخصوصا بعد استقالة الحكومة وجملة استقالات النواب من البرلمان.

وأعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد تلاوة استقالات عدد من النواب، أن «الوطن يحتضر أمامنا ولم يعد لدينا سوى العملية الجراحية من خلال الطائف وهي بالدولة المدنية، قانون انتخابي دون عائق مذهبي أو طائفي، توحيد الضرائب على شكل تصاعدي، ضمان اجتماعي والإسراع في تأليف حكومة يكون في بيانها الوزاري الإصلاحات ومكافحة الفساد».

ووافق مجلس النواب على مرسوم إعلان حالة الطوارئ مع تحفظ النائب أسامة سعد، وأقر بإعفاء ورثة ضحايا انفجار المرفأ من رسوم الانتقال إضافة إلى تمديد إعفاءات أخرى، كما وافق على فتح جلسة تشريعيّة.

جعجع والمؤامرة

من جهته، توجّه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري قائلا عبر «تويتر»: «إلى الرئيس بري... تلك لم تكن مؤامرة، بل كانت ممارسة حق ديمقراطي طبيعي للكتل النيابية بالاستقالة، بعدما بلغت الأوضاع ما بلغته». وأضاف: بكافة الأحوال لن ينقذنا من الوضع الذي نحن فيه سوى انتخابات نيابية مبكرة.