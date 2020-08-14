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وفاة رئيس حكومة كاراكاس بفيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 14 أغسطس 2020

وفاة رئيس حكومة كاراكاس بفيروس كورونا

الخليج 365

توفي رئيس الحكومة الإقليمية لكاراكاس، عاصمة فنزويلا، بعد إصابته بكوفيد 19-، حسبما أفاد وزير العدل طارق وليام صعب وتقارير إعلامية يوم الخميس.

وكان داريو فيفاس واحدا بين حوالي عشرة من كبار السياسيين أو المسؤولين أو ضباط الجيش الفنزويليين الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

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وقال صعب عبر موقع تويتر إن الراحل فيفاس كان "صديقا جيدا" وثوريًا بكل معنى الكلمة.

وقالت صحيفة ديلي ناسيونال إن فيفاس مات بسبب فيروس كورونا المستججد كوفيد 19.

ومن بين الأشخاص الآخرين الذين تأكدت اصابتهم بالفيروس وزير الإعلام خورخي رودريجيز ووزير النفط طارق العيسمي وزعيم الحزب الحاكم ديوسدادو كابيلو.

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا بشكل سريع في فنزويلا خلال الفترة الأخيرة، حيث تأكد إصابة ما إجماليه 29 الفا و 88 حالة ووفاة 247 حالة.

ويُعتقد أن الأرقام الحقيقية أعلى من ذلك بكثير.

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