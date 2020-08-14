لقاح جديد لكورونا بسعر أقل من 65 جنيهاً

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت الحكومة المكسيكية، أمس الخميس، انتاج لقاحا محتملا لفيروس كورونا، طورته جامعة أكسفورد في المكسيك إذا نجحت التجارب المتقدمة عليه، وحصل على موافقة رقابية.
وقالت سيلفيا فاريلا، رئيسة شركة أسترازينيكا للأدوية في المكسيك، إن تكلفة الجرعة ستكون حوالي 4 دولارات ( 63.72 جنيه مصري)، ستغطي الحكومة المكسيكية تكلفته للشعب المكسيسكي، ويمكن للدول الأخرى طلبه من الشركة.
ومن المقرر أن تظهر نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية في نوفمبر المقبل، وفق سكاي نيوز.
وتغطي الشركة انتاجا أوليا بـ 150 مليون جرعة، وهو أول لقاح في طور التجارب السريرية في المكسيك.
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