محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، رفع 35 حالة إشغالات بجنوب المحافظة، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد، راشد محافظ الجيزة، بإزالة أية معوقات في الطريق العام.

وأوضحت المحافظة، في بيان، أن حي جنوب الجيزة، شن حملة لإزالة ورفع هذه الإشغالات والمخالفات، لافتة إلى أنه تم المرور بأماكن (شارع ربيع الجيزي - أعلى نفق الهرم - ميدان شفيقه)، ورفع 35 حالة إشغال متنوعة.

وأضافت المحافظة، أنه تم إيداع كافة المضبوطات في مخازن الحي بمتابعة تيسير عبدالفتاح، رئيس حي جنوب الجيزة.