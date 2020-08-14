تحريك دعوى ضد 15 شخصًا بعد عملية كوماندوز لاختطاف رئيس فنزويلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كاراكاس - (د ب أ):

ذكرت السلطات القضائية في فنزويلا أن هناك 15 شكوى قدمت ضد مشاركين محتملين في محاولة فاشلة لاختطاف رئيس البلاد نيكولاس مادورو.

وقال المدعي العام في العاصمة كاراكاس طارق ويليام صعب اليوم الخميس عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي إن المشاركين في العملية من المرتزقة، وقد أقروا بجريمتهم.

وبذلك، يرتفع عدد المشاركين في العملية الإرهابية، بحسب الرواية الرسمية والذين شاركوا في جرائم أخرى واعترفوا بها، إلى 17 شخصا.

وكان المدعي العام أعلن يوم الجمعة الماضي عبر "تويتر" أن اثنين من المرتزقة الأمريكيين، لوك دينمان وأريان بيري، اعترفا بمسؤوليتهما عن جرائم ارتكبتها في فنزويلا، وقد تلقيا عقوبة السجن عشرين عاما لكل منهما.