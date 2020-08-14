دعوى ضد حسن نصر الله ونتنياهو بتهمة تفجير مرفأ بيروت

تقدم الدكتور المحامي طارق شندب وعدد من المحامين بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية في بيروت ضد أمين عام ميليشيا حزب الله اللبناني حسن نصر الله ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو بجرم تفجير مرفأ بيروت في 4 أغسطس، والذي أدى إلى مقتل حوالي 170 لبنانيا وجرح ما يقارب 6 آلاف شخص، بالإضافة إلى أضرار في الممتلكات العامة والخاصة. كما تضمن الإخبار بحق نصر الله جرائم: - تهريب السلاح عبر مرفأ بيروت - التسبب بالانفجار - تهريب السلاح عبر المعابر البرية الشرعية وغير الشرعية مما يقوض سلطة الدولة ويهدد السلم الأهلي ويشكل جرائم قانونية، كما طلب معاقبة المخبر ضدهما بجرائم الاٍرهاب التي يعاقب عليها قانون العقوبات اللبناني. وطالب شندب في إخباره بالتحقيق مع المخبر ضدهما وإنزال أشد العقوبات بحقهما التي ينص عليها قانون العقوبات اللبناني وإحالة الملف إلى المحقق العدلي المكلف في التحقيق في تفجير مرفأ ييروت.



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