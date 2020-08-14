محمد بن زايد: اتفقنا مع إسرائيل على “خارطة طريق نحو تعاون وصولا إلى علاقات ثنائية”

في أول تعليق على اتفاق السلام، المعلن بين بلاده، وإسرائيل، قال محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، إن اتفاقا جرى لوضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك، وصولا إلى علاقات ثنائية، مع تل أبيب.

وأكد بن زايد، في تغريدة على حسابه في تويتر، أن الاتفاق جاء بعد اتصال هاتفي، اليوم الخميس، مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بني يامين نتنياهو، مشيرا إلى أن الاتفاق جرى، أيضا، على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد نشر نص البيان المشترك، وجاء فيه أن الرئيس، وبن زايد، وناتنياهو قد توافقو في اتصال اليوم “على تطبيع العلاقات بشكل كامل بين إسرائيل، والإمارات العربية المتحدة”.

وذكر البيان نفسه أن ما حدث يعتبر “خرقاً دبلوماسياً تاريخياً”، وأنه سيساهم في “تقدّم خطة السلام في الشرق الأوسط”، ذاكراً أن الدول الثلاث (الولايات المتحدة، وإسرائيل، والإمارات) تواجه “تحديات مشتركة”، وستستفيد جميعها من “الإنجاز التاريخي”، الذي تم تحقيقه اليوم.

وفي أول تعليق، صدر عن الجانب الإسرائيلي، وصف رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، اليوم بـ”التاريخي” في تغريدة عبر حسابه في تويتر، وقال إنه سيتحدث في وقت لاحق.