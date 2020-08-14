السيسي لولي عهد أبوظبي: خطوة السلام التاريخية بين الإمارات وإسرائيل تدفع عملية السلام

الجمعة 14 أغسطس 2020

صوره ارشيفيه

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات يوم الخميس اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي "تناول العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك".

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وقالت وكالة أنباء الإمارات "وام" إن الرئيس المصري هنأ خلال الاتصال ولي عهد أبوظبي "بخطوة السلام التاريخية التى قامت بها دولة الإمارات تجاه إسرائيل"، مؤكدا أنها "ستسهم في دفع جهود عملية السلام وفتح آفاق الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط".

وأشاد "بما تم بموجب الاتفاق بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من إيقاف قرار إسرائيل ضم الأراضي الفلسطينية بما يحافظ على حل الدولتين ويبقي فرص السلام قائمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

من جانبه، أعرب بن زايد عن تقديره للسيسي واعتزازه بالتوافق بين البلدين الشقيقين بشأن قضايا المنطقة"، مشيدا "بدعم مصر المتواصل في كل ما يحققر الأمن والاستقرار في المنطقة، وجهودها وإسهاماتها التاريخية في إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط".