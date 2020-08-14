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ميانمار تمدد القيود على حدودها حتى نهاية الشهر بسبب «كورونا»

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أعلنت ميانمار تمديد القيود المفروضة على حدودها وحظر التجول الليلي في أنحاء البلاد حتى نهاية أغسطس الجاري، للحد من تفشي .

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن اللجنة المركزية لمكافحة الفيروس في ميانمار ستسمح بالتجمعات لأقل من 30 شخصا اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وسيستمر الحظر على دخول الأجانب أراضي ميانمار ساريا باستثناء رحلات العمل الضرورية التي توافق عليه الحكومة.

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