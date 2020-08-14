شكرا لقرائتكم خبر عن ميانمار تمدد القيود على حدودها حتى نهاية الشهر بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت ميانمار تمديد القيود المفروضة على حدودها وحظر التجول الليلي في أنحاء البلاد حتى نهاية أغسطس الجاري، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن اللجنة المركزية لمكافحة الفيروس في ميانمار ستسمح بالتجمعات لأقل من 30 شخصا اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وسيستمر الحظر على دخول الأجانب أراضي ميانمار ساريا باستثناء رحلات العمل الضرورية التي توافق عليه الحكومة.