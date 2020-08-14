حركة الجهاد الاسلامي تصف الاتفاق الإماراتي الصهيوني بالسقوط السياسي وخيانة للأمة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – فلسطين

أكدت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، أن الإعلان عن اتفاق العار بين دولة الامارات والكيان، شكّل طوَّق نجاة للكيان الذي يعاني من مأزق داخلي وأزمات متلاحقة.

وقالت حركة الجهاد في بيان صحفي وصل “وكالة فلسطين اليوم الإخبارية”، مساء اليوم الخميس، إن الإعلان عن اتفاق العار بين دولة الامارات والكيان لم يكن مفاجئا ، مشيرة إلى أن العلاقات السرية بين المسؤولين في الامارات والكيان الصهيوني شغلت حيزا من الأخبار.

وأضافت الحركة :”طالما كان رهان الاحتلال على موقف المسؤولين الإماراتيين في الانتقال نحو علاقات طبيعية وعلنية، حتى جاءت اللحظة التي يتلقى فيها العدو الجائزة أو الهدية المجانية المقدمة من مسؤولي الامارات ويعلن عنها الرئيس الامريكي “ترامب”.

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واستنكرت حركة الجهاد، اتفاق العار المعلن بين مسؤولي الامارات والكيان الصهيوني، مبينة أنه يمثل سقوطا أخلاقيا واستراتيجيا للسياسة الاماراتية التي تتنكر للإجماع القومي العربي وتخون ثوابت الأمة.

وشددت الحركة، على أن محاولة تبرير هذا الاتفاق بأنه جاء لوقف مخطط الضم هو تضليل محض واستخفاف لا ينطلي على أحد، فالاتفاق هو مكافأة للاحتلال على جرائمه وعدوانه وغطاء لتمرير مخطط “صفقة القرن”.

ودعت الجهاد، “القوى الحية في عالمنا العربي والإسلامي والبرلمانات والشعوب لاعلاء صوتها في رفض هذا الاتفاق المذل الذي يمثل اعترافا بالكيان الصهيوني، وفي ذلك تهديد لهوية وتعريف المنطقة”.

كما شددت على أن الشعب الفلسطيني مصمم على مواصلة مقاومته وكفاحه ولن يؤثر الاتفاق في مسيرته.