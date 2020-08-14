كباش فرنسي تركي في شرق المتوسط

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باريس: عززت فرنسا حضورها العسكري الخميس في شرق المتوسط دعما لليونان في مواجهة تركيا المصممة على مواصلة عمليات الاستكشاف والتنقيب عن النفط في البحر، في تصعيد جديد للتوتر مع أنقرة.

وفي سياق التوتر المتكرر بين البلدين، دانت باريس أيضا الضربة الجوية التي نفذتها تركيا في العراق، في حين اتهم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن له أهدافا "استعمارية" في لبنان.

ونشرت فرنسا "مؤقتا" طائرتين حربيتين من طراز "رافال" وسفينتين من سلاح البحرية في شرق المتوسط لإبراز "رغبتها فرض احترام القانون الدولي"، وفق ما قالت باريس.

وتصاعد التوتر في الأيام الأخيرة في المنطقة الثرية بالنفط، وتتهم أثينا أنقرة بإطلاق عمليات بحث غير قانونية على الطاقة في مياهها.

وأسف ماكرون الأربعاء لـ"التوتّرات التي سبّبتها قرارات تركيا الأحاديّة بشأن التنقيب عن النفط". ودعا أيضا إلى "مزيد من التشاور" بين اليونان وتركيا بوساطة ألمانية.

وقالت وزارة الدفاع الفرنسية إن الطائرتين ستبقيان "بضعة أيام" في جزيرة كريت، وذلك بعد نشرهما في قبرص بين الاثنين والأربعاء لإجراء تدريبات.

وانضمت الفرقاطة "لا فاييت" ليل الأربعاء الخميس في البحر المتوسط إلى حاملة المروحيات "تونير" التي ينتظر وصولها إلى بيروت الجمعة لتقديم المساعدة بعد الانفجار الذي دمر جزءاً من العاصمة في الرابع من أغسطس. و"لافاييت" أبحرت من لارناكا (قبرص) ونفذت قبل ذلك تدريبات مع البحرية اليونانية.

وساهم اكتشاف حقول غاز ضخمة في السنوات الماضية في شرق المتوسط في تأجيج التوتر بين اليونان وتركيا، العضوان في حلف شمال الأطلسي (الناتو) لكن المختلفتان حول ترسيم حدودهما البحرية المشتركة.

طموح إقليمي

تدهور الوضع الاثنين عقب نشر تركيا سفينة استكشاف، ترافقها سفينتان عسكريتان، في جنوب شرق بحر إيجه، وهي منطقة متنازع عليها وثرية بالاحتياطات الغازية.

والبحرية اليونانية حاضرة أيضا في المنطقة من أجل "مراقبة" الأنشطة التركية، وفق ما قالت أثينا.

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وتوعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس من "يجرؤ" على مهاجمة سفينة تركية تعمل على التنقيب عن الغاز والنفط في مياه شرق المتوسط بدفع "ثمن باهظ"، مشيرا إلى وقوع حادث من هذا النوع.

وعند سؤالها عن الأمر من طرف وكالة فرانس برس، نفت وزارة الدفاع اليونانية وقوع أي حادث مماثل.

وأعلن اردوغان في وقت سابق الخميس أنه تحدث مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل حول التوتر مع اليونان. وقالت أنقرة إنه "دعا إلى حل للمشاكل في إطار القانون الدولي ومبادئ الحوار والإنصاف". من جهتها، أكدت المستشارية إجراء الاتصال، لكن دون أن تقدم تفاصيل حوله.

ووجه الرئيس التركي اتهاما جديدا لماكرون الذي حظيت زيارته الى بيروت بتغطية واسعة، بعد يومين من الانفجار الهائل الذي هزّ مرفأ العاصمة اللبنانية وعددا من أحيائها.

وقال اردوغان "ما يريده ماكرون وشركاؤه هو استعادة النظام الاستعماري" في لبنان، متهما الرئيس الفرنسي بـ"الاستعراض أمام الكاميرات".

من جهته، لم يتوان ماكرون عن إدانة الطموحات الإقليمية لتركيا، واتهامها بـ"انتهاك" سيادة اليونان وقبرص وبأن لها "مسؤولية إجرامية" في النزاع الليبي.

واتهمت فرنسا في يونيو البحرية التركية بتهديد إحدى سفنها العسكرية خلال مشاركتها في مهمة "إيريني" الرامية إلى فرض احترام حظر الأسلحة على ليبيا، ورفعت الحادثة إلى الناتو.

في هذا السياق، كرر ماكرون اعتبار أن التحالف العسكري في "حالة موت دماغي" لفشله في الحيلولة دون وقوع حوادث مماثلة بين أعضائه.

وطلبت فرنسا الخميس "توضيح" ملابسات ضربة شنتها طائرة مسيرة تركية وأدت إلى مقتل ضابطين عراقين في حرس الحدود في شمال العراق.

وتعتبر أنقرة أن من حقها شن هجمات على مواقع لحزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه منظمة "إرهابية"، كما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ووصف العراق الضربة التركية بأنها "اعتداء تركي سافر"، وطالب أنقرة بسحب جنودها من البلد.