شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح برلمانى بإستبدال "المعديات" بكبارى لتوفير آلية آمنة لنقل المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب سامح السايح، عضو مجلس النواب بلجنة النقل بالبرلمان، أنه سيتقدم باقتراح برغبة لحل أزمة المعديات الناقلة للسيارات والمواطنين، والتى أصبحت تشكل كارثة لعملها دون ضوابط واضحة أو رقابة فعالة ، مضيفا أنه سيطالب باستحداث كبارى لتكون بديلا عن المعديات بين أكثر من منطقة لإتاحة التنقل للحد من هذه الحوادث، لافتا الى أنه يمكن دمج المعديات المقاربة فى مكان واحد يتم به إنشاء كوبرى لنقل الأفراد والسيارات، وذلك نظرا للتكلفة البالغة لإنشاء الكبارى وهو ما يتطلب موائمه إنشائها مع الكثافة السكانية ومدى الاحتياج إليها.

وأشار عضو مجلس النواب بلجنة النقل، إلى أن المعديات تتبع فى الأساس وزارة الرى ، وهو ما يتطلب البحث والتنسيق مع وزارة النقل والجهات المعنية بكل محافظة لتوفير آلية آمنة لتأمين التنقل وتفعيل الرقابة عليها والكشف الدورى عليها لحين إيجاد بديل آمن، مطالبا بالتحقيق العاجل للكشف عن المتسببين فى وقوع ذلك الحادث، مقدما التعازى لأسر الضحايا.

وشهدت محافظة البحيرة أمس الخميس ، حادث غرق معدية لنقل السيارات والمواطنين بترعة الرياح البحيري، بقرية دميشلى، التابعة لمركز كوم حمادة، وأسفر الحادث المأساوي عن غرق عدد من الأشخاص فى نهر النيل .