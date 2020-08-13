حارس “الأسود” يقترب من تحقيق رقم قياسي في الدوري الاسباني

بات ياسين بونو، حارس المنتخب الوطني، قريبا من تحطيم رقم قياسي داخل فريقه إشبيلية، بعد فرض نفسه كحارس أساسي ونجاحه في قيادة الفريق إلى نصف نهائي مسابقة “أوروبا ليغ” التي سيواجه خلالها فريق مانشيستر يونايتد الانجليزي.
ونجح بونو في الحفاظ على نظافة شباكه طيلة 512 دقيقة من أصل 6 مباريات أخيرة شارك فيها أمام كل من بلباو ( 62 دقيقة)، مايوركا، ريال سوسيداد، فالنسيا، روما وولفورهامبتون، وهو ما جعله مرشحا لتحطيم رقم الحارس السابق أندريس بالوب، الذي سجله موسم 2008 -2009 حينما حافظ على نظافة شباكه طيلة 780 دقيقة.
وفي سياق متصل، يتجه مسؤولو إشبيلية نحو شراء عقد بونو من فريق خيرونا بعد نجاحه في فرض اسمه وتحوله، في ظرف وجيز، إلى احد نجوم الفريق الأندلسي.
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