أعلن وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الخميس، استدعاء السفير الفلسطيني لدى دولة الامارات وبشكل فوري.
وقال المالكي إن ذلك جاء بناءً على تعليمات رئيس الدولة محمود عباس، إثر البيان الثلاثي الأمريكي الإسرائيلي الإماراتي، بتطبيع العلاقات.
وفي بيان اليوم الخميس، دعت القيادة الفلسطينية إلى عقد جلسة طارئة فورية لجامعة الدول العربية، وكذلك لمنظمة التعاون الإسلامي لرفض هذا الإعلان
كانت هذه تفاصيل خبر بعد اتفاق السلام مع إسرئيل.. فلسطين تستدعي سفيرها من الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.