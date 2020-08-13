بعد اتفاق السلام مع إسرئيل.. فلسطين تستدعي سفيرها من الإمارات

أعلن وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الخميس، استدعاء السفير الفلسطيني لدى دولة الامارات وبشكل فوري.

وقال المالكي إن ذلك جاء بناءً على تعليمات رئيس الدولة محمود عباس، إثر البيان الثلاثي الأمريكي الإسرائيلي الإماراتي، بتطبيع العلاقات.

وفي بيان اليوم الخميس، دعت القيادة الفلسطينية إلى عقد جلسة طارئة فورية لجامعة الدول العربية، وكذلك لمنظمة التعاون الإسلامي لرفض هذا الإعلان