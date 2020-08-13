ابتدائية عين السبع تأجل محاكمة نجلي زيان والنويضي في قضية “الكمامات”

قررت المحكمة الابتدائية في عين السبع، في مدينة الدارالبيضاء، اليوم الخميس، تأخير الملف، الذي بات يعرف إعلاميا بملف “الكمامات”، الذي يتابع فيه نجل النقيب، محمد زيان، ونجل المحامي النويضي إلى يوم 15 يناير المقبل.

وجددت هيأة دفاع نجل النقيب زيان، والمحامي النويضي مطالبة تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت، وهو الملتمس، الذي من المرتقب أن تجيب عنه هيأة الحكم، مساء اليوم.

وفي هذا السياق، قال المحامي، علي زيان، في حديثه مع “اليوم 24″، إن هيأة الدفاع قدمت ملتمسا لتمتيع المتهمين بالسراح المؤقت، مبرزا أنهما في الاعتقال الاحتياطي لما يقارب ستة أشهر، من دون أن يثبت تورطهما لما ينسب إليهما من الاتهامات.

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وأضاف المتحدث نفسه أن محاكمة المتهمين تجري عن بعد، مشيرا إلى أنها ليست قانونية، مشددا على أن الوسائل التقنية، التي تفرضها شروط المحاكمة عن بعد غير متوفرة.

وكانت النيابة العامة في المحكمة الزجرية عين السبع بالدارالبيضاء قد أمرت في 15من أبريل الماضي، بإيداع نجل المحامي محمد زيان سجن عكاشة بالدارالبيضاء، بتهمة النصب والاحتيال، وتزوير علامة تجارية، والتوزيع غير المشروع للكمامات الواقية.

يذكر أن القضية تفجرت بعدما تقدمت مصحة خاصة في مدينة مراكش بشكاية ادعت فيها سقوطها في النصب والاحتيال من طرف شبكة إجرامية، ضمنها ابن النقيب زيان، ويبلغ عدد المتهمين في هذا الملف 12 شخصا.