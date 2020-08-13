وحدة جديدة لحالات كورونا الحرجة بمستشفى محمد السادس بطنجة -فيديو

فيديو: يونس الميموني

قال منير المراكشي مدير مستشفى محمد السادس المستقبل لحالات كورونا، اليوم الخميس، بطنجة، إنه تم إحداث وحدة جديدة، تضم 48 سريرا مجهزا بأحدث التجهيزات الطبية.

وكشف المراكشي لـ”اليوم24″ أن الوحدة تم تشييدها، في مدة لا تتجاوز 7 أيام، ما سيساهم في إنقاذ مزيد من الأرواح، خصوصا بعد الإرتفاع الكبير الذي شهدته عاصمة البوغاز في عدد الاصابات والوفيات خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ودعا المراكشي ساكنة طنجة إلى مساعدة الأطر الصحية، عن طريق الالتزام بالتدابير الاحترازية التي أوصت بها وزارة الصحة.