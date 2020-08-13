الفلسطييون يدينون اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي.. وفصائل تعتبره غدرا وطعنا في ظهر الأمة

أثار الإعلان عن اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي، الذي كشف عنه مساء اليوم، موجة من الإدانات التي تناسلت في تصريحات لقيادات وفصائل فلسطينية.

حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اعتبرت أن الإتفاق يمثل مكافأة إسرائيل على عدم إفصاحها عما فعلته في فلسطين بشكل غير قانوني منذ بداية الاحتلال.

أما حركة حماس فاعتبرت في بيان أن الاتفاق لا يخدم القضية الفلسطينية ويشجع الاحتلال على التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني، فيما شجبت حركة الجهاد الإسلامي هذا الإتفاق معتبرة أن التطبيع استسلام وخنوع ولن يغير من حقائق الصراع بل سيجعل الاحتلال أكثر إرهابا

من جهتها اعتبرت لجان المقاومة الشعبية أن الإتفاق “طعنة غادرة ومسمومة في ظهر الأمة” مؤكدة أنه يكشف حجم المؤامرة على الشعب الفلسطيني.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن اليوم الخميس، عن تطبيع كامل العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة والاحتلال الإسرائيلي.

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وقال ترامب في تغريدة بموقع “تويتر”: “اختراق ضخم اليوم (..)، اتفاقية سلام تاريخية بين صديقين عظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة”.

وفي سياق متصل، أكد ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام”، أنه تم الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية خلال اتصال هاتفي مع ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وفي أول تعليق، صدر عن الجانب الإسرائيلي، وصف رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، اليوم بـ”التاريخي” في تغريدة عبر حسابه في تويتر.