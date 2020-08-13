تل السبع: إصابتان إحداهما خطيرة صعقًا بالكهرباء إثر حادث طرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُصيب شخصان بإصابتين متفاوتتين، بعد تعرضهما للصعق الكهربائي، جرّاء اصطدام سيارة جر تحمل فوقها خلاط باطون بخطّ كهرباء ذو ضغط عالٍ، في بلدة تل السبع في النقب.

وعُلم أن المُصابيْن، هما أب وابنه، وقد وقع الحادث في بلدتهما، في حي رقم "7".

من موقع الحادث

وتسبب الحادث بانقطاع التيار الكهربائي، وأعلن المجلس المحلي أن السبب وراء ذلك هو حادث سير.

وجاء في التفاصيل أن الشاب ( 22 عامًا)، أُصيب بجراح خطيرة، مع آثار صعق كهربائي على جسده، بالإضافة إلى إصابة والده (55 عاما)، وُصفت إصابته بالمتوسطة.

من موقع الحادث

وقدّمت الطواقم الطبية، التي وصلت إلى المكان، الإسعافات الأولية، للمُصابيْن، وتمّ نقلهما إلى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع، لاستكمال العلاج.