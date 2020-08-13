شكرا لقرائتكم خبر عن معين عبدالملك يبدأ مشاورات مع المجلس الانتقالي لتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

ناقش رئيس الحكومة اليمنية المكلف معين عبدالملك، مع ممثلين عن المجلس الانتقالي الجنوبي أولويات الحكومة الجديدة والتركيز في تشكيلها على ذوي الكفاءات والخبرات المشهودة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن اللقاء في مدينة الرياض جاء في مستهل بدء المشاورات مع المكونات السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، ووضع الخطوط العريضة لأولويات مهامها في جوانب الإصلاحات وتوحيد الصف الوطني في معركته المصيرية لإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران، واستعادة الدولة وإنقاذ الاقتصاد وتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة.

وشدد اللقاء على أن تستوعب أولويات الحكومة اليمنية الجديدة التحديات القائمة في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والخدمية والاقتصادية في ضوء المستجدات والأزمات المركبة الراهنة، وأهمية إجراء إصلاحات هادفة ومستدامة، وتجفيف منابع الفساد، وتفعيل مؤسسات الدولة للقيام بواجباتها تجاه السكان.

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وأكد اللقاء أهمية استكمال مشاورات تشكيل الحكومة اليمنية وفق المدة الزمنية المحددة في آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وتنفيذ الشق العسكري والأمني وفق الجدول الزمني، برعاية المملكة العربية السعودية، في إطار جهودها المستمرة لتقريب وجهات النظر والتركيز على معركة اليمن والعرب المصيرية في إنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في السلام والاستقرار والازدهار.

كما نُوقشت الإجراءات الواجب تنفيذها للتعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة، وفي مقدمتها وقف تدهور سعر صرف العملة الوطنية، وانعكاسات ذلك على حياة ومعيشة المواطنين، وتصحيح جوانب الاختلالات، وضبط الإيرادات العامة، وكذا الوضع الإنساني ومواجهة جائحة كورونا، وتحسين الخدمات الأساسية.

وأطلع رئيس الحكومة اليمنية المكلف، ممثلي المجلس الانتقالي على مجمل التحديات ورؤيته للتعامل معها وفق مبدأ الأولويات العاجلة، التي تراعي تحقيق إنجازات سريعة وملموسة تنعكس بشكل مباشر على تحسين معيشة السكان.

وقال رئيس الحكومة اليمنية المكلف معين عبدالملك، إن هذه المشاورات ليس الهدف منها فقط تشكيل الحكومة الجديدة بل رسم خططها وأولوياتها بما يستجيب لتطلعات المواطنين اليمنيين، الذين يعلقون آمالاً عريضة على بدء صفحة جديدة يشترك فيها الجميع دون إقصاء أو تهميش.

وأكد ممثلو المجلس الانتقالي الجنوبي من جهتهم حرصهم على أن تكون حكومة الكفاءات فاعلة قادرة على القيام بمهامها، معربين عن ثقتهم في قدرة رئيس الوزراء اليمين المكلف على تجاوز التعقيدات الراهنة وتحقيق إنجازات ملموسة.