شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: 462 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 344 والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل 462 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 154 حالة لعمالة وافدة، و305 حالات لمخالطين لحالات قائمة و3 حالات قادمة من الخارج. وتعافي 344 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 42180. وتسجيل حالة وفاة واحدة ليصبح إجمالي الوفيات من الفيروس 167 حالة.

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