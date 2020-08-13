شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يدعو إلى إصدار أمر بارتداء الكمامات في أنحاء أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

دعا جو بايدن، المرشح الديمقراطي المفترض، لانتخابات الرئاسة الأمريكية، اليوم الخميس إلى إصدار أمر بارتداء الكمامات في أنحاء الولايات المتحدة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي: "يجب على كل أمريكي ارتداء الكمامة عندما يكون خارج المنزل، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، على أقل تقدير... دعونا نبدأ بقرار ارتداء الكمامة على مستوى البلادء على الفور وسننقذ أرواحا".

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وقال نائب الرئيس الأمريكي السابق إن مثل هذا الإجراء من شأنه أن ينقذ حياة أكثر من 40 ألف شخص خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مشيرا إلى وفاة أكثر من 165 ألفا في البلاد جراء الإصابة بالفيروس.

وقال بايدن: "ما كان للأمر أن يسير على هذا النحو"، مضيفا أنه كان من الممكن تجنب آلاف الوفيات إذا ما تحرك الرئيس دونالد ترامب بشكل مبكر.

وكان بايدن يتحدث في ثاني ظهور علني له مع، كامالا هاريس - التي رشحها لمنصب نائب الرئيس، في الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل- بعد أن تم إطلاع الاثنين على وضع فيروس كورونا من قبل خبراء الصحة العامة.