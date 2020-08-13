شكرا لقرائتكم خبر عن فاوتشي يشكك في سلامة لقاح كورونا الروسي والان نبدء بالتفاصيل
أعرب كبير خبراء الأمراض المعدية بالحكومة الأمريكية أنتوني فاوتشي عن أمله في أن تكون روسيا قد أثبتت "بشكل قاطع" أن لقاح كورونا الذي أعلنت عنه "آمن وفعال".
وأضاف في مؤتمر لقناة "ناشيونال جيوجرافيك" التلفزيونية "أشك جديا في أنهم سيفعلون ذلك".
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فاوتشي قوله إن الولايات المتحدة لديها حاليا نحو 6 لقاحات يجري اختبارها سريريا ، لكن وجود لقاح شيئ وإثبات أنه آمن وفعال شيئ مختلف تماما، مضيفا "إذا أردنا أن نخاطر بفرصة الإضرار بكثير من الناس، فقد نبدأ ذلك الأسبوع المقبل".
وقال إنه سيكون سعيدا إذا كانت فعالية اللقاح تتراوح بين 55 و75 بالمئة في الولايات المتحدة، لكن من المرجح أن إجراءات الصحة العامة مثل ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ستظل مطلوبة.
وقال فاوشي إنه سيكون أمرا جيدا إذا توافر لقاح على نطاق واسع وتراجعت وتيرة العدوى خلال 12 شهرا، مشيرا إلى انه غير راضعن العمل الجاري من أجل احتواء الجائحة، بسبب عجز الحكومة على مستوى البلاد عن احتواء الفيروس.
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