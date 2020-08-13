شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تشهد أكبر حصيلة يومية لإصابات كورونا منذ مارس والان نبدء بالتفاصيل

شهدت تونس أكبر حصيلة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة منذ مارس الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس عن تسجيل 67 إصابة جديدة من بينها 63 إصابة محلية وأربع إصابات وافدة من الخارج. وذلك لأول مرة منذ 25 آذار/مارس الذي أعلن فيه عن تسجيل 59 اصابة في يوم واحد.

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وأصبح العدد الاجمالي للإصابات بالفيروس منذ مارس 1847 اصابة من بينها 1302 حالة شفاء و53 حالة وفاة.

وبعد فترة انحسار للفيروس إلى مستوى صفر إصابات، عاود الوباء بالظهور في عدة ولايات عقب فترة الإغلاق ومنذ إعادة فتح الحدود في 27 يونيو الماضي.

واليوم أصدرت ولاية قابس جنوب البلاد قرارا بغلق المساجد في مدينتين بالجهة وإغلاق المساجد الأسبوعية في كامل الولاية بسبب تصاعد عدد الاصابات.