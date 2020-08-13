مقتل أربعة أشخاص بقصف تركي يستهدف سيارة في دهوك

افاد مصدر امني، الجمعة، بمقتل أربعة أشخاص بقصف تركي استهدف سيارة في دهوك.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قصفا تركياً استهدف، مساء اليوم، عجلة تنقل عدداً من الأشخاص في قرية رشانكي بمحافظة دهوك، ما اسفر عن مقتل أربعة أشخاص"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وكانت وزارة الخارجية العراقية استدعت، اول أمس الأربعاء، سفير تركيا لدى بغداد فاتح يلدز وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة احتجاجاً على "الاعتداء السافر" في سيدكان والذي راح ضحيته ضابطين في الجيش العراقي من خلال قصف لطائرة مسيرة تركية.
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