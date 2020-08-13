لايبزيج يضع حداً لمشوار اتلتيكو ويبلغ نصف نهائي الابطال

2020-08-13 | 22:51
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لقن لايبزيج الألماني منافسه أتلتيكو مدريد الإسباني درساً قاسياً وأطاح به خارج بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالفوز عليه 2 -1 اليوم الخميس في دور الثمانية للبطولة ليحجز لايبزج موقعه في المربع الذهبي للبطولة على عكس الكثير من التوقعات التي سبقت المواجهة.
وفي الشوط الثاني ، ترجم لايبزيج تفوقه إلى هدف التقدم بتوقيع داني أولمو في الدقيقة 50 ثم انتقض أتلتيكو وسجل هدف التعادل بضربة جزاء حصل عليها وسددها البديل البرتغالي الشاب جواو فيليكس في الدقيقة 71.
وفي الدقيقة 88 ، وبينما بدا أن المباراة في طريقها إلى الوقت الإضافي ، انتزع لايبزج الفوز بهدف سجله الأمريكي البديل تايلر أدامز.
ويلتقي لايبزج في المربع الذهبي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الذي تغلب على أتالانتا الإيطالي 2-1 أمس الأربعاء في أولى مباريات دور الثمانية.
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