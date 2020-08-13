لايبزيج يضع حداً لمشوار اتلتيكو ويبلغ نصف نهائي الابطال

وبفوزه على أتلتيكو بلغ الفريق الألماني الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، وذلك عقب فوزه الخميس على أتلتيكو مدريد الإسباني 2-1 على ملعب "جوزيه ألفالادي" في لشبونة. وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي رغم سيطرة لايبزج على مجريات اللعب بشكل كبير في هذا الشوط.

وفي الشوط الثاني ، ترجم لايبزيج تفوقه إلى هدف التقدم بتوقيع داني أولمو في الدقيقة 50 ثم انتقض أتلتيكو وسجل هدف التعادل بضربة جزاء حصل عليها وسددها البديل البرتغالي الشاب جواو فيليكس في الدقيقة 71.

وفي الدقيقة 88 ، وبينما بدا أن المباراة في طريقها إلى الوقت الإضافي ، انتزع لايبزج الفوز بهدف سجله الأمريكي البديل تايلر أدامز.



ويلتقي لايبزج في المربع الذهبي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الذي تغلب على أتالانتا الإيطالي 2-1 أمس الأربعاء في أولى مباريات دور الثمانية.